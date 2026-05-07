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Mon cahier de vacances

Alexia Maury, Eve Grosset, Alice Wietzel

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L'été est enfin là ! Jetez-vous dans la vague du kiff ! Envoyez valser t-shirts et pantalons, dossiers et soucis, enfilez votre maillot de bain, votre tenue de baroudeuse ou de star du chill et plongez dans la LI-BER-TE ! Il ne vous reste plus qu'à dégainer les jeux, les quiz et les activités de ce cahier pour vous éclater. Alors, ça bulle ? AMUSEZ-VOUS ! Avec des jeux, des charades, des mots croisés, des suites logiques, des tests et des quiz, à faire seule, entre copines ou en amoureux pour rigoler et se challenger ! FAITES-VOUS PLAISIR ! Ciné et séries, chansons, voyage, coloriage, girl power, body care et beauté... Que des sujets fun qu'on adore ! PRENEZ DU TEMPS POUR VOUS ! Séance toute douce de Pilates au mur, atelier déco origami, recette de glaçons gourmands ou floraux pour vos cocktails... Des bonus 100 % détente !

Par Alexia Maury, Eve Grosset, Alice Wietzel
Chez Solar

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Auteur

Alexia Maury, Eve Grosset, Alice Wietzel

Editeur

Solar

Genre

Jeux

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Mon cahier de vacances

Alexia Maury, Eve Grosset, Alice Wietzel

Paru le 07/05/2026

64 pages

Solar

8,50 €

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