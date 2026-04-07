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Français 1re

Lucille Arnaud

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Cet ouvrage, à destination des élèves des classes de Première, présente une analyse détaillée de Pluie et vent sur Télumée Miracle de Simone Schwarz-Bart, oeuvre au programme pour les épreuves anticipées de français au baccalauréat. Vous y trouverez : - Une mise en contexte, pour situer l'oeuvre dans son temps et dans sa postérité - Une présentation de ses particularités pour en comprendre les enjeux spécifiques - Une mise en relation de l'oeuvre et de son parcours, " Tisser les mémoires, habiter le monde ", par la proposition de groupements de textes, de prolongements littéraires et artistiques et de lectures complémentaires - Des sujets corrigés permettant de préparer les épreuves, à l'écrit et à l'oral

Par Lucille Arnaud
Chez Ellipses

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Auteur

Lucille Arnaud

Editeur

Ellipses

Genre

Français

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Français 1re

Lucille Arnaud

Paru le 07/04/2026

135 pages

Ellipses

12,00 €

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