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Je pige enfin ! L'histoire du XXe siècle

Jérémy Hammerton

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Pourquoi le XXe siècle reste-t-il si présent dans notre actualité ? Comment la France, l'Europe et le monde ont-ils traversé les guerres et les crises qui ont forgé notre présent ? Peut-on vraiment comprendre le monde d'aujourd'hui sans plonger dans le siècle qui l'a vu naître ? Et surtout : comment s'y retrouver sans être historien ? Accessible, clair et vivant, ce livre s'adresse à tous ceux qui veulent (re)prendre en main l'Histoire du XXe siècle. Conçu pour le grand public - lycéens, étudiants, curieux ou passionnés - il propose une approche à la fois rigoureuse et lisible, structurée en trois grandes parties : la France, l'Europe et le monde. Chaque chapitre est indépendant et peut se lire seul, comme une porte d'entrée vers une période, un événement ou un enjeu majeur du siècle. Pensé comme un guide progressif, Je pige enfin l'histoire du XXe siècle ! relie les faits, les idées et les contextes pour donner du sens à un siècle dense et décisif. Encadrés explicatifs, frises, cartes, portraits et documents clés vous accompagnent pour que, pas à pas, vous puissiez dire : "Cette fois, j'ai enfin pigé l'histoire du XXe siècle ! "

Par Jérémy Hammerton
Chez Ellipses

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Auteur

Jérémy Hammerton

Editeur

Ellipses

Genre

Généralités

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Je pige enfin ! L'histoire du XXe siècle

Jérémy Hammerton

Paru le 07/04/2026

310 pages

Ellipses

19,50 €

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Scannez le code barre 9782340114104
9782340114104
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