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Le sexe après 60 ans, ça s'apprend ?

Gérard Ribes, Céline Candillier

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Ce n'est pas parce qu'on a soufflé ses 60 bougies qu'on doit faire une croix sur sa sexualité ! Deux experts en la matière vous disent tout, tout, tout ce qu'il faut savoir pour conjuguer vieillir et plaisir. A 60 ans, il ne faut pas se mentir, le corps n'est plus tout à fait ce qu'il était. Ménopause et andropause sont passés par là et des blocages psychologiques peuvent s'installer (veuvage, rapport au corps qui vieillit...). Pourtant le rapport au désir, au plaisir et à la connexion intime restent essentiels ! Et il existe des solutions à tous les petits maux qui pourraient griper la machine... Dans ce guide, les Dr Céline Candillier et Gérard Ribes (tous deux sexologues et psychiatres) livrent des informations et des conseils très concrets pour vous aider à vivre une sexualité épanouie et à retrouver le chemin du désir : conseils pratiques, idées reçues, témoignages, vignettes cliniques, quand consulter, postures à privilégier en fonction de l'âge, comment entretenir sa libido malgré les pathologies, s'aimer soi pour mieux aimer l'autre, faire l'amour sans pénétration... Autant de sujets abordés de façon sérieuse, accessible et sans tabou ! Un livre bienveillant, précis et profondément humain pour être heureux au lit... même avec des cheveux blancs !

Par Gérard Ribes, Céline Candillier
Chez Solar

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Auteur

Gérard Ribes, Céline Candillier

Editeur

Solar

Genre

Sexualité

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Le sexe après 60 ans, ça s'apprend ?

Gérard Ribes, Céline Candillier

Paru le 07/05/2026

256 pages

Solar

19,90 €

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