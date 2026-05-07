Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

800 stickers sweet & cosy

Amelie's Workshop, Workshop Amelie's

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un livre stickers pour personnaliser tous ses objets par @ameliesworkshop Fondez pour ces adorables stickers, un monde de douceurs à coller partout ! Agenda, carnet de notes, courriers, scrapbooking, coque de téléphone... Personnalisez vos objets facilement grâce à ces 800 stickers Animaux, fleurs, aliments, timbres, étiquettes, masking tape... des stickers variés, 100 % cute ! De superbes planches classées par couleurs pour s'émerveiller à chaque page

Par Amelie's Workshop, Workshop Amelie's
Chez Solar

|

Auteur

Amelie's Workshop, Workshop Amelie's

Editeur

Solar

Genre

Pratique décoration

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur 800 stickers sweet & cosy par Amelie's Workshop, Workshop Amelie's

Commenter ce livre

 

800 stickers sweet & cosy

Amelie's Workshop, Workshop Amelie's

Paru le 07/05/2026

96 pages

Solar

14,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782263194351
9782263194351
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ? À Montpellier, le délabrement de la librairie Sauramps fait craindre le pire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.