800 stickers sweet & cosy

Un livre stickers pour personnaliser tous ses objets par @ameliesworkshop Fondez pour ces adorables stickers, un monde de douceurs à coller partout ! Agenda, carnet de notes, courriers, scrapbooking, coque de téléphone... Personnalisez vos objets facilement grâce à ces 800 stickers Animaux, fleurs, aliments, timbres, étiquettes, masking tape... des stickers variés, 100 % cute ! De superbes planches classées par couleurs pour s'émerveiller à chaque page