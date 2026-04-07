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Gemini

Patrick Pauget

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Face à l'injustice et au chaos se dressent les héros des Contes... Ayleen et Adrian poursuivent leur enquête pour découvrir ce que trament Monsieur Veil et son alliée, Eléonore. Ils doivent s'enfoncer dans les Territoires afin de dénicher ceux qui détiennent les clés de tous ces mystères. Les complots se révèlent petit à petit à la lumière, tout comme le passé sombre qui hante Ayleen et qui a marqué à jamais les Contes. Alors que le danger est omniprésent, se dressent des héros de légendes. Mais qui sont les deux espions tant craints par leurs ennemis ? D'où viennent-ils ? Quels secrets se cachent derrière l'Ombre et l'Epée ? Après le cycle des Chroniques de Germania et Le Coeur d'Erine, Patrick Pauget nous propose une nouvelle saga fantastique. Passionné d'Histoire, humaniste et défenseur du Devoir de mémoire, il poursuit son exploration des comportements humains tout en rappelant au lecteur un passé qui pousse à la réflexion.

Par Patrick Pauget
Chez Les éditions L'Alchimiste

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Auteur

Patrick Pauget

Editeur

Les éditions L'Alchimiste

Genre

Science-fiction

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Gemini

Patrick Pauget

Paru le 07/04/2026

250 pages

Les éditions L'Alchimiste

22,50 €

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Scannez le code barre 9782379664052
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