Cahier de vacances adultes La France des régions

Nouveauté dans la collection : un cahier pour voyager à travers les régions françaises. + 100 jeux pour se divertir et se cultiver Un voyage à travers les régions françaises, à la découverte de ce qui fait la richesse de notre pays : le patrimoine, la culture, la gastronomie, l'artisanat, les traditions, le folklore, la langue Le cahier s'ouvre sur une carte de France à colorier. Les zones à colorier sont indiquées à la fin de chaque chapitre, au fur et à mesure de la découverte des différentes régions. Pour terminer, une énigme finale avec un texte à trous à compléter par les mots trouvés tout le long du cahier. Plus de 100 jeux pour un voyage du Vercors à la Champagne, de la Provence à l'Alsace, de la Bretagne au Quercy... un panorama complet des trésors dont regorge la France. Et trois thématiques transversales : les marchés-Les festivals et les petits pays. Sommaire Le Bassin d'Arcachon au coeur Le Vercors en panoramique Périgord et Quercy médiévaux Les festivals La Provence authentique Au fil de la Seine Vosges-Jura : la nature à l'état pur Les marchés De la Champagne à l'Alsace, la grande route des vins Les îles en France La Bretagne, des sentiers douaniers aux mystères de Brocéliande Les petits pays Les outre-mer : la France du bout du monde Grand jeu des terroirs / quiz final récapitulatif du cahier en dernière Enigme finale 54-55