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Cahier de vacances adultes Tour de France

Bruno Godard

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Avec ce cahier de vacances pour adultes, voici une pause chaise-longue bienvenue que vous apprécierez entre deux étapes du Tour ! Suivez le parcours du Tour 2026 avec de nouveaux jeux à la clef ! Fan de la Grande Boucle et de la petite reine, réjouissez-vous ! Voici le cahier de vacances Tour de France ! En 21 étapes et plus de 120 jeux, révisez et enrichissez vos connaissances sur l'un des événements sportifs les plus importants de l'année et, surtout, le plus populaire. Faites le tour du Tour en vous amusant cet été avec des jeux et exercices de différences, des charades, des mots cachés, des devinettes, des sudokus, des QCM et autres jeux, prolongez l'expérience du Tour. 64 pages, plus de 120 jeux : - 3 pages d'introduction (avec une frise chronologique du Tour de France) - 2 pages avec les tracés du Tour de France 2026 (masculin et féminin) - 21 doubles pages de jeux (autant d'étapes que dans le Tour) - 4 doubles pages " La France vue du Tour " - 5 doubles pages de solutions Rejoignez le peloton, mettez-vous en danseuse (au repos) et donnez tout ce que vous avez !

Par Bruno Godard
Chez Solar

|

Auteur

Bruno Godard

Editeur

Solar

Genre

Jeux

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Cahier de vacances adultes Tour de France

Bruno Godard

Paru le 07/05/2026

64 pages

Solar

8,50 €

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Scannez le code barre 9782263193903
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