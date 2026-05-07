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Cahier de vacances adultes Ca m'intéresse

Pierre-Olivier Bonfillon

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Nouveauté dans la collection : des jeux et quiz autour des hommes et femmes d'exception qui ont marqué l'histoire Cette année, ce cahier s'intéresse aux grands destins, aux hommes et femmes d'exception qui ont laissé leur empreinte dans le temps. Pour débuter ce voyage dans le temps, une grande galerie de portraits vous est proposée. 5 grands thèmes pour vivre une grande histoire Le pouvoir Le crime Art & culture Inventions & découvertes Inconnu(e)s, anonymes et oublié(e)s Et à la fin de chaque grand thème un quiz pour parfaire vos connaissances et une frise chronologique à compléter. Vous croiserez tout au long de ce cahier des personnages illustres comme Louis XIV, Gandhi, Pierre et Marie Curie, Van Gogh et Vinci, des brigands et des tueurs, Cartouche, Bonnie and Clyde, des anonymes pourtant hors du commun et qui ont réalisé de grandes choses, comme Theda Bara ou Bessie Coleman. Des personnages incroyables, hauts en couleur, que vous pourrez (re)découvrir à travers de multiples jeux, pour vous divertir et vous cultiver tout l'été.

Par Pierre-Olivier Bonfillon
Chez Solar

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Auteur

Pierre-Olivier Bonfillon

Editeur

Solar

Genre

Jeux

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Cahier de vacances adultes Ca m'intéresse

Pierre-Olivier Bonfillon

Paru le 07/05/2026

64 pages

Solar

8,50 €

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