Français 1re

Cet ouvrage, à destination des élèves des classes de Première, présente une analyse détaillée du Chevalier de la charrette de Chrétien de Troyes, oeuvre au programme pour les épreuves anticipées de français au baccalauréat. Vous y trouverez : - Une mise en contexte, pour situer l'oeuvre dans son temps et dans sa postérité - Une présentation de ses particularités pour en comprendre les enjeux spécifiques - Une mise en relation de l'oeuvre et de son parcours, " Le roman et l'invention de l'amour ", par la proposition de groupements de textes, de prolongements littéraires et artistiques et de lectures complémentaires - Des sujets corrigés permettant de préparer les épreuves, à l'écrit et à l'oral