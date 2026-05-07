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Georges Mandel

Hugo Coniez

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La biographie référence qui faisait défaut. Cette biographie de Georges Mandel, destinée à devenir l'ouvrage de référence sur l'une des figures les plus lucides et les plus singulières de la III République, retrace un parcours politique d'une exceptionnelle intensité. Collaborateur de Clemenceau, ministre visionnaire, parlementaire indépendant et élu de la Gironde, Mandel apparaît ici comme un acteur majeur de l'Entre-deux-guerres, précurseur de la Résistance et l'un des tout premiers à alerter sur la menace hitlérienne. Fondé sur un vaste corpus d'archives inédites provenant notamment de ses proches collaborateurs, l'ouvrage éclaire sa pensée, ses réseaux et ses méthodes, tout en assumant les zones d'ombre du personnage, de l'affaire Stavisky aux rivalités avec Briand, Poincaré ou Chautemps. A travers un récit particulièrement vivant, il offre une plongée dans la crise des années 30, l'effondrement de la France en 1940, le basculement vers Vichy et les origines de la Résistance. Accessible, rigoureuse et profondément renouvelée, cette biographie exemplaire remet en lumière un homme d'Etat capital et revient sur la faillite de la III République comme sur les tensions qui ont façonné la France de la Seconde Guerre mondiale.

Par Hugo Coniez
Chez Librairie Académique Perrin

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Auteur

Hugo Coniez

Editeur

Librairie Académique Perrin

Genre

Résistance

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Georges Mandel

Hugo Coniez

Paru le 07/05/2026

544 pages

Librairie Académique Perrin

25,00 €

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