Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Guzmán de Alfarache

Mateo Aleman

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Chef d'oeuvre du Siècle d'or espagnol, Guzmán de Alfarache (1599-1604) n'a rien perdu de son lustre. Dans cette nouvelle version française, écrite d'une plume alerte, l'histoire du Pícaro retrouve toute sa fringante vivacité. Au dire de Mateo Alemán, la "fable" qui nous est ici contée est destinée au "seul bien commun" et à l'avènement d'un "homme parfait" : aussi lui donne-t-il la forme d'une longue "confession" . Au terme d'un périple qui le conduit aux galères, Guzmán, pécheur repenti dans l'attente de la grâce, se retourne sur son passé et travaille à son salut. Cette conversion, au propre et au figuré, est l'axe structurant de l'oeuvre : elle commande le mouvement permanent entre les événements passés et la leçon, tout en permettant d'embrasser d'un même élan réforme sociale et théologie. Dans cette histoire où tout est mouvement, la conversion entretient aussi pour l'agrément du lecteur un mélange des genres en alternant discours de haute tenue et récits enjoués d'aventures facétieuses, où les jeux de mots fleurissent à plaisir. Par la magie du verbe, aujourd'hui comme hier, le lecteur se laisse emporter par ce récit virevoltant d'une vibrante actualité.

Par Mateo Aleman
Chez Belles Lettres

|

Auteur

Mateo Aleman

Editeur

Belles Lettres

Genre

Ouvrages généraux et thématiqu

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Guzmán de Alfarache par Mateo Aleman

Commenter ce livre

 

Guzmán de Alfarache

Mateo Aleman

Paru le 05/06/2026

808 pages

Belles Lettres

37,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782251459172
9782251459172
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ? À Montpellier, le délabrement de la librairie Sauramps fait craindre le pire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.