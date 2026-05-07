PS comme Post scriptum PS comme Les consonnes du mot P(oé)S(ie) PS comme Poésie Seghers Le dur désir de durer paraît en novembre 1946 à Paris chez Arnold-Bordas. La première édition est illustrée de vingt-cinq dessins originaux et un frontispice en couleurs de Marc Chagall. Eluard a écrit les dix-neuf poèmes qui le composent entre 1944 et 1945, dans la période ambivalente qui sépare la Libération de Paris de la fin de la guerre. La confiance retrouvée en des jours meilleurs y voisine étroitement avec le sentiment d'une humanité meurtrie, de l'innocence perdue. A cinquante ans, le poète en proie aux doutes s'en remet au pouvoir des mots, à leur capacité à susciter, individuellement et collectivement, le renouveau et les métamorphoses.