L'épopée héroïque et méconnue d'une jeune résistante pendant la Seconde guerre mondiale. En 1934, à l'âge de douze ans, en Autriche, Melanie Berger entre dans la résistance au fascisme. En 2026, à l'âge de cent quatre ans, en France où elle vit désormais, elle continue à nous appeler au combat. Ce livre raconte son histoire hors norme, faite de luttes et de persécutions, d'emprisonnements et de fraternité, d'amour et de liberté. Son destin, à la fois héroïque et méconnu, est celui d'une femme qui s'est révoltée. Melanie Berger a douze ans lorsqu'elle rejoint les combattants des barricades lors de l'insurrection de février 1934 à Vienne. Treize quand elle parcourt la ville la nuit pour y placarder des affiches contre les nazis. A seize ans, lorsque Hitler annonce l'annexion de son pays au Troisième Reich, elle n'a d'autre choix que de fuir. De l'Autriche à la France en passant par la Belgique, son périple sera celui d'une combattante de l'ombre. Finalement arrêtée en 1942 pour son appartenance à un groupe de résistants, elle est condamnée à quinze ans de prison. Dans les geôles de Montauban, Toulouse puis Marseille, elle endure les coups, l'isolement et la peur. Elle retrouvera la clandestinité après une évasion audacieuse en 1943 et restera une messagère de la Résistance jusqu'à la fin de la guerre. La Petite Main de la Résistance est le récit de cette exceptionnelle histoire.