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Fauve

Léna Jomahé

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Les Lunivis font face à une menace grandissante : les mécazoares, ces créatures sanguinaires programmées pour les exterminer, semblent se multiplier. Au sein des clans, les guerrières Zaomis sont formées pour les combattre, souvent au péril de leur vie. Fauve choisit de renier sa destinée, celle de Prima, de cheffe, héritage de sa mère et de sa grand-mère, pour les rejoindre et protéger la communauté. DISCRETION FORCE DISCERNEMENT Aujourd'hui, les offensives sont sans pitié et les pertes, de plus en plus lourdes. Les Zaomis sont contraintes de trouver des solutions précaires, pour espérer survivre et voir briller les lunes, une nuit de plus...

Par Léna Jomahé
Chez Plume Blanche

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Auteur

Léna Jomahé

Editeur

Plume Blanche

Genre

Mondes fantastiques

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Fauve

Léna Jomahé

Paru le 07/04/2026

480 pages

Plume Blanche

20,00 €

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