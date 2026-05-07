La journée des petits

Un livre qui invite à reconnaître les aliments par l'odeur et le jeu ! L'enfant gratte la pastille odorante et doit identifier quel est l'aliment présenté dans la question. Il ne reste qu'à ouvrir le flap pour vérifier s'il a trouvé la bonne réponse ! Le chocolat, le poulet rôti, le gâteau, la pomme et la pizza, des aliments appréciés des enfants. Des questions-jeux qui s'adressent directement au tout-petit pour apprendre dans le plaisir et le partage. Chaque ouvrage Petites Pommes est accompagné d'un podcast pour le parent dans lequel Sylvie Chokron, neuropsychologue, dévoile tout ce qui se passe dans le cerveau des petits lorsqu'on lit le livre avec eux.