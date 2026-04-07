Français 1re Tout-en-un sur les oeuvres au programme du bac

Cet ouvrage collectif propose un cours complet sur chacune des oeuvres de littérature française inscrites au programme du baccalauréat de français, session 2026-2027. Chaque étude, entièrement conçue par des professeurs de Lettres, est structurée en trois temps. Le premier consiste à situer l'oeuvre dans ses contextes ; le deuxième permet de mieux appréhender cette dernière en élucidant ses thématiques majeures ; enfin, le dernier se consacre à la préparation des épreuves, écrites et orales, du baccalauréat.