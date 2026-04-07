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Français 1re Tout-en-un sur les oeuvres au programme du bac

Zita Afonso, Marie Krebs, Claire Mouret

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Cet ouvrage collectif propose un cours complet sur chacune des oeuvres de littérature française inscrites au programme du baccalauréat de français, session 2026-2027. Chaque étude, entièrement conçue par des professeurs de Lettres, est structurée en trois temps. Le premier consiste à situer l'oeuvre dans ses contextes ; le deuxième permet de mieux appréhender cette dernière en élucidant ses thématiques majeures ; enfin, le dernier se consacre à la préparation des épreuves, écrites et orales, du baccalauréat.

Par Zita Afonso, Marie Krebs, Claire Mouret
Chez Ellipses

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Auteur

Zita Afonso, Marie Krebs, Claire Mouret

Editeur

Ellipses

Genre

Français

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Français 1re Tout-en-un sur les oeuvres au programme du bac

Zita Afonso, Marie Krebs, Claire Mouret

Paru le 07/04/2026

336 pages

Ellipses

15,50 €

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Scannez le code barre 9782340114241
9782340114241
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