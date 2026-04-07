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Précis de vocabulaire portugais moderne

Catherine Leterrier

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Ce précis de vocabulaire portugais moderne s'adresse à un public qui a déjà une bonne connaissance de la langue portugaise et qui souhaite mieux maîtriser les différences entre le portugais du Portugal et du Brésil. En effet, pour voyager, séjourner ou vivre dans l'un ou l'autre de ces pays, il faut savoir utiliser au quotidien les différences terminologiques entre les deux variantes du portugais, au-delà même de la prononciation ou des distinctions dans l'orthographe, voire des faux-amis à éviter. La terminologie qui diffère est ici classée par thème. Cependant, il ne s'agit pas de donner des listes de vocabulaire, mais de mettre ces termes en contexte, avec des exemples d'application concrète pour chaque thème proposé. Cet ouvrage présente ainsi 16 chapitres thématiques, dont les 7 derniers concernent la vie professionnelle, pour celles et ceux qui souhaitent travailler, ou faire un stage, dans l'un ou l'autre de ces deux pays. Pour chacun des thèmes, des exercices d'application (et leur corrigé commenté) sont proposés dans des situations du quotidien avec des tableaux de vocabulaire à compléter, des exercices de compréhension, de la traduction (vers et à partir du portugais) autour de supports variés, faisant apparaître la richesse de la langue portugaise dans toute sa diversité.

Par Catherine Leterrier
Chez Ellipses

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Auteur

Catherine Leterrier

Editeur

Ellipses

Genre

Méthodes

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Précis de vocabulaire portugais moderne

Catherine Leterrier

Paru le 07/04/2026

114 pages

Ellipses

15,50 €

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