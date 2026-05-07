Le livre indispensable pour comprendre rapidement l'histoire de la musique, ses compositeurs et ses oeuvres, et réussir vos études, examens ou concours musicaux. > Un guide clair pour maîtriser l'essentiel de la musique - Conçu par des spécialistes, ce livre vous offre une vision structurée et accessible de l'histoire musicale : compositeurs, instruments, solfège, formes, oeuvres et musiques du monde. - Son organisation par double page permet une assimilation rapide et efficace. > Une méthode visuelle pour mémoriser facilement - Synthèses claires et repères essentiels - Liens entre histoire, oeuvres et pratiques musicales - Sélection d'oeuvres incontournables pour développer l'écoute > Un outil adapté à toutes les formations musicales - Destiné aux étudiants en université, CFMI, conservatoires nationaux, régionaux ou municipaux, écoles et sociétés musicales, ainsi qu'aux candidats aux concours de l'enseignement. - Idéal pour faire le point, structurer ses connaissances et enrichir sa culture musicale.