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La musique

Marcel Pineau, Thierry Benardeau

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Le livre indispensable pour comprendre rapidement l'histoire de la musique, ses compositeurs et ses oeuvres, et réussir vos études, examens ou concours musicaux. > Un guide clair pour maîtriser l'essentiel de la musique - Conçu par des spécialistes, ce livre vous offre une vision structurée et accessible de l'histoire musicale : compositeurs, instruments, solfège, formes, oeuvres et musiques du monde. - Son organisation par double page permet une assimilation rapide et efficace. > Une méthode visuelle pour mémoriser facilement - Synthèses claires et repères essentiels - Liens entre histoire, oeuvres et pratiques musicales - Sélection d'oeuvres incontournables pour développer l'écoute > Un outil adapté à toutes les formations musicales - Destiné aux étudiants en université, CFMI, conservatoires nationaux, régionaux ou municipaux, écoles et sociétés musicales, ainsi qu'aux candidats aux concours de l'enseignement. - Idéal pour faire le point, structurer ses connaissances et enrichir sa culture musicale.

Par Marcel Pineau, Thierry Benardeau
Chez Nathan

|

Auteur

Marcel Pineau, Thierry Benardeau

Editeur

Nathan

Genre

Histoire de la musique

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La musique

Marcel Pineau, Thierry Benardeau

Paru le 07/05/2026

160 pages

Nathan

13,50 €

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