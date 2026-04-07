Les transformations numériques, les crises sanitaires mondiales, l'urgence climatique et les tensions géopolitiques croissantes redessinent profondément les contours des relations entre Etats. Cette nouvelle réalité exige une adaptation sans précédent des cadres juridiques transnationaux. Les frontières traditionnelles s'estompent, la souveraineté numérique devient un enjeu majeur, et la coopération multilatérale fait face à des défis existentiels. Cette nouvelle édition intègre ces nouvelles problématiques et plus particulièrement : L'émergence de la souveraineté numérique comme nouveau paradigme juridique Le droit international face aux défis sanitaires mondiaux post-pandémie La justice climatique : nouveau pilier du droit international environnemental La régulation des technologies émergentes : l'intelligence artificielle et la biotechnologie Points forts Accessible malgré la complexité du sujet, il adopte un langage clair et concis, rendant son contenu compréhensible aussi bien pour les étudiants, les candidats au CRFPA et les professionnels du droit. Il traite de manière exhaustive des différentes branches du droit international public : droit des traités, droit des espaces, droit de la guerre et de la paix, ainsi que les principes relatifs aux personnes et aux Etats. L'ouvrage est enrichi d'un index alphabétique et d'une bibliographie sélective, facilitant la recherche d'informations et l'approfondissement des thématiques abordées. A jour des récents textes, notamment la loi du 22/10/2025 autorisant la ratification de la convention n° 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs, l'entrée en vigueur le 17 janvier 2026 du traité sur la haute mer ou encore la définition du réfugié climatique.