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L'économie

Renaud Chartoire, Sophie Loiseau

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Maîtrise rapidement l'essentiel de l'économie et gagne en efficacité dans ta préparation aux examens avec un outil clair, fiable et pensé pour ta réussite. > Comprendre l'économie facilement, réussir durablement Ce guide Repères pratiques offre une vision claire et accessible des principes fondamentaux de la microéconomie et de la macroéconomie . Idéal pour les étudiants en BUT, licences économie-gestion, écoles de commerce, IEP , ainsi que pour la préparation des concours CAPES et CAPET . Points forts - Organisation par double page pour mémoriser rapidement l'essentiel. - Synthèses claires et structurées pour comprendre les grandes théories économiques sans difficulté. - Données et analyses actualisées pour saisir les enjeux contemporains : croissance, régulation, financement, mondialisation. > Faire le point sur les notions clés en un coup d'oeil. > Réviser efficacement avant les examens et concours. > Développer une compréhension solide des mécanismes économiques actuels. Pour qui ? Etudiants en économie-gestion, élèves en écoles de commerce, candidats aux concours d'enseignement, ou toute personne souhaitant acquérir des bases solides en économie . Un outil complet, clair et pensé pour la réussite dans l'enseignement supérieur.

Par Renaud Chartoire, Sophie Loiseau
Chez Nathan

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Auteur

Renaud Chartoire, Sophie Loiseau

Editeur

Nathan

Genre

Economie (essai)

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L'économie

Renaud Chartoire, Sophie Loiseau

Paru le 07/05/2026

160 pages

Nathan

13,50 €

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