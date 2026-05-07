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Lettres et nombres MS

Thierry Courtin

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Un cahier T'choupi pour apprendre en s'amusant : 23 points à relier pour mémoriser l'alphabet et les nombres jusqu'à 30, développer le geste d'écriture et gagner en confiance à la maison. Avec T'choupi, l'apprentissage devient un jeu. 23 activités de points à relier aident votre enfant à mémoriser l'alphabet (majuscules bâtons, minuscules scriptes et cursives) et les nombres jusqu'à 30, tout en entraînant le geste du tracé. > Idéal pour la Moyenne Section (4-5 ans). Points forts - 23 jeux progressifs pour relier les points et réussir chaque tracé. - Alphabet complet dans différentes écritures - Chiffres de 1 à 30 - Frise de l'alphabet et bande numérique pour guider l'enfant. - Format cahier rapide et ludique : séances de 10-15 min, à la maison ou en classe. Bénéfices pédagogiques - Développe la motricité fine et la coordination oeil-main (préparation à l'écriture). - Automatise les gestes de base du graphisme (lignes, courbes, changements de direction). - Renforce la reconnaissance des lettres et l' ordre alphabétique . - Installe les premiers repères numériques (compter jusqu'à 30).

Par Thierry Courtin
Chez Nathan

|

Auteur

Thierry Courtin

Editeur

Nathan

Genre

Multi-matières

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Lettres et nombres MS

Thierry Courtin

Paru le 07/05/2026

24 pages

Nathan

4,50 €

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9782095066024
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