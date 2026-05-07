Aidez votre enfant à lire seul avec une vraie histoire motivante pour s'entraîner et progresser dès 5 ans. Mila vétérinaire, niveau 2 5 ans et plus Mila aime tous les animaux et s'en occupe bien. Mais ce sont surtout les siens qu'elle préfère : Cachou le chat, Lulu la tortue et Bubulle le poisson rouge. Pourtant, ce matin, Cachou ne paraît pas très en forme. Il est tout chaud, comme s'il avait de la fièvre. Alors Mila se transforme en vétérinaire pour le soigner. > Une jolie histoire idéale pour donner envie de lire aux amoureux des animaux. > Version audio incluse : l'enfant écoute, répète, prononce correctement et s'autocorrige. > Syllabaire intégré pour s'entraîner à combiner les lettres et fluidifier la lecture. > Niveau 2 (dès 5 ans) : parfait pour travailler des sons plus complexes rencontrés après les premières étapes. > Illustrations chaleureuses et texte adapté aux jeunes lecteurs.