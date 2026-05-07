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Bienvenue en Bretagne

Aurélie Abolivier, Mickaël Grall

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Pour tous les amoureux de la Bretagne ! Une découverte vivante et passionnante en 60 questions. De SaintMalo à la pointe du Finistère, en passant par le Morbihan, la côte de granit rose et les légendes de Brocéliande, ce livre propose 60 questions pour explorer toutes les merveilles de la Bretagne. Les enfants découvrent la région à travers des curiosités passionnantes : que signifie Breizh ? Combien d'îles la Bretagne comptetelle ? C'est quoi, l'estran ? Où peuton voir des phoques ? Qu'estce qu'un bagad ou un bateau corsaire ? De grandes illustrations immersives les plongent au coeur du littoral, des villages et des paysages bretons. Et sur chaque scène, un jeu de chercheettrouve ajoute une touche ludique à l'exploration. Un documentaire captivant pour découvrir la Bretagne comme si on y était !

Par Aurélie Abolivier, Mickaël Grall
Chez Nathan

|

Auteur

Aurélie Abolivier, Mickaël Grall

Editeur

Nathan

Genre

Autres encyclopédies (3 à 6 an

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Bienvenue en Bretagne

Aurélie Abolivier, Mickaël Grall

Paru le 07/05/2026

32 pages

Nathan

7,90 €

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Scannez le code barre 9782095060084
9782095060084
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