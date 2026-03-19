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Méthodologie de la recherche sur la pensée esthétique chinoise ancienne

Yiming Xu, Zhirong Zhu

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L'esthétique de la Chine ancienne condense l'expérience artistique et philosophique des Anciens sur plusieurs siècles. Elle repose sur des modes de pensée singuliers et sur un ensemble cohérent de théories qu'il convient d'aborder avec des méthodes scientifiques, en dialogue avec la pratique esthétique contemporaine. Cet ouvrage s'appuie sur l'évolution de la pensée esthétique chinoise depuis ses origines afin de mettre en lumière ce qui mérite d'être préservé, d'intégrer les concepts fondamentaux et de révéler le visage original de cette tradition. Il interprète ses ressources majeures pour proposer une vision renouvelée de l'esthétique classique chinoise et de son développement. L'étude de cet héritage, confrontée aux outils de la recherche occidentale, permet ainsi de construire un système théorique à la fois rigoureux, ouvert et profondément original.

Par Yiming Xu, Zhirong Zhu
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Yiming Xu, Zhirong Zhu

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Notions

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Méthodologie de la recherche sur la pensée esthétique chinoise ancienne

Yiming Xu, Zhirong Zhu

Paru le 19/03/2026

332 pages

Editions L'Harmattan

32,00 €

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Scannez le code barre 9782336604329
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