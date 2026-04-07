La finance d'entreprise en schémas

100 schémas pour comprendre toute la finance d'entreprise De la lecture des états financiers à la valorisation des entreprises, cet ouvrage illustre, en 100 schémas clairs et rigoureux, l'ensemble des mécanismes essentiels de la finance d'entreprise. Les fondamentaux comptables, l'analyse financière et extra-financière, la valorisation des sociétés et des projets, les grands modèles théoriques (MEDAF, coût du capital, théories financières), ainsi que les politiques de financement, de distribution et d'ingénierie financière (fusions-acquisitions, LBO) y sont exposés de manière synthétique et pédagogique. Véritable outil de compréhension et de transmission, ce livre s'adresse aux étudiants, enseignants et professionnels désireux de maîtriser les concepts clés de la création de valeur, dans un contexte où la performance financière se conjugue désormais avec la performance durable. Sébastien Ristori est analyste financier et ESG, ancien analyste de groupe coté, et Maître de conférences associé à l'Université de Corse, où il enseigne la finance d'entreprise. Enseignant-chercheur en finance verte et durable, il intervient également dans plusieurs universités et écoles de commerce, notamment à Nice. Directeur chargé de la création de valeur pour des entreprises en phase de croissance et analyste M&A, il est l'auteur, aux Editions Ellipses, des ouvrages Les clés de la finance d'entreprise - 2 ? édition et Les clés du business plan - 2 ? édition.