Bernay, au temps des trente glorieuses

A travers le récit de cette histoire familiale, inscrite dans le périmètre étroit d'une petite localité de Normandie, on voit se dessiner, l'évolution du corps social qui dès après-guerre semble porté à l'optimisme. Nous sommes encore quelques-uns, nostalgiques de cette période florissante où la croissance économique autorisait les innovations les plus hardies. Le mobilier adoptait quant à lui, un design sévère, fonctionnel, avec la recherche d'une nouvelle esthétique. Les formes rigoureuses s'exprimaient par l'incontournable Formica et le blanc "clinique" de l'électroménager, nous entrions résolument dans la modernité. A son habitude, l'auteur aime à mêler aux éléments de sa vie personnelle les figures illustres qui fréquentèrent la petite localité du pays d'Ouche. Ainsi, au fil des pages, apparaissent, entre autres : la fille de madame de Staël, le père de Maupassant, Augustin Fresnel, Pierre Mendès France, Jacques Brel, Louison Bobet, etc.