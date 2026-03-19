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#Roman francophone

Bernay, au temps des trente glorieuses

Jacques Vassault

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A travers le récit de cette histoire familiale, inscrite dans le périmètre étroit d'une petite localité de Normandie, on voit se dessiner, l'évolution du corps social qui dès après-guerre semble porté à l'optimisme. Nous sommes encore quelques-uns, nostalgiques de cette période florissante où la croissance économique autorisait les innovations les plus hardies. Le mobilier adoptait quant à lui, un design sévère, fonctionnel, avec la recherche d'une nouvelle esthétique. Les formes rigoureuses s'exprimaient par l'incontournable Formica et le blanc "clinique" de l'électroménager, nous entrions résolument dans la modernité. A son habitude, l'auteur aime à mêler aux éléments de sa vie personnelle les figures illustres qui fréquentèrent la petite localité du pays d'Ouche. Ainsi, au fil des pages, apparaissent, entre autres : la fille de madame de Staël, le père de Maupassant, Augustin Fresnel, Pierre Mendès France, Jacques Brel, Louison Bobet, etc.

Par Jacques Vassault
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Jacques Vassault

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Normandie

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Bernay, au temps des trente glorieuses

Jacques Vassault

Paru le 19/03/2026

128 pages

Editions L'Harmattan

15,00 €

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Scannez le code barre 9782336601861
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