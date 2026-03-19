Tambour d'amour et de promesse

Chaque poème de ce recueil s'érige en cri, en prière ou en révolte. Cette richesse émotionnelle saisissante s'inscrit dans la grande tradition de la poésie africaine engagée et contestataire. Elle s'exprime à travers des vers dépouillés de toute complaisance formelle, explorant les douleurs individuelles et collectives dans un langage cru, lucide et viscéral. Les thèmes fondamentaux de la mère, de la patrie, de Dieu, de la justice, de la démocratie, de la trahison, de l'amour et de la souffrance des peuples africains y résonnent avec force.