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#Bande dessinée jeunesse

Tambour d'amour et de promesse

Nasser Balabala Methot Kotagbia

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Chaque poème de ce recueil s'érige en cri, en prière ou en révolte. Cette richesse émotionnelle saisissante s'inscrit dans la grande tradition de la poésie africaine engagée et contestataire. Elle s'exprime à travers des vers dépouillés de toute complaisance formelle, explorant les douleurs individuelles et collectives dans un langage cru, lucide et viscéral. Les thèmes fondamentaux de la mère, de la patrie, de Dieu, de la justice, de la démocratie, de la trahison, de l'amour et de la souffrance des peuples africains y résonnent avec force.

Par Nasser Balabala Methot Kotagbia
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Nasser Balabala Methot Kotagbia

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Romans, témoignages & Co

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Tambour d'amour et de promesse

Nasser Balabala Methot Kotagbia

Paru le 19/03/2026

106 pages

Editions L'Harmattan

13,00 €

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