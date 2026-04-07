Mission révision !

A destination des élèves germanistes de 1re et de terminale, ce cahier de révision, conforme au programme d'enseignement commun d'allemand entrant en vigueur à la rentrée 2026, a pour objectif de permettre aux lycéens d'approfondir leurs connaissances et/ou de consolider leurs acquis en allemand à la fois en grammaire et en vocabulaire, du niveau A2 jusqu'au niveau B2. Au programme : · 15 points de grammaire expliqués de façon claire et simple ; · 70 exercices d'application corrigés ; · 12 listes de vocabulaire correspondant aux 12 nouveaux axes au programme de la rentrée 2026 (6 pour la classe de 1re et 6 pour la classe de terminale) ; · 25 textes d'entraînement de compréhension écrite pour évaluer ses progrès. Bonus : · Tableau de correspondance des textes de compréhension écrite proposés dans l'ouvrage avec les axes au programme. · Tableau des principaux verbes forts (irréguliers). · Une liste des mots de liaison à connaître.