Entrer dans le Liban par sa langue parlée : tel est le pari de cet ouvrage. A travers des textes en parler libanais, ce livre propose une immersion progressive dans les grandes dimensions de la vie libanaise : l'histoire, la société et la politique, la culture et les traditions, ainsi que la religion. Conçu pour des apprenants de niveau intermédiaire avancé, il s'adresse à toute personne souhaitant approfondir sa pratique du parler libanais tout en découvrant le Liban de l'intérieur, par ses mots, ses expressions et ses réalités. Pensé comme un outil de travail autant que comme un livre de lecture, il se veut un compagnon de route, à la croisée de la langue et du pays. Cinquième ouvrage d'une série consacrée au parler libanais, après le Manuel, les Exercices, les Conjugaisons et le Lexique de poche, Le Liban en parler libanais s'inscrit dans une démarche de transmission de la langue parlée à destination d'un public francophone adulte.