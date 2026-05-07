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La beauté du mal

Bea Fitzgerald

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L'amour n'est pas la fin du monde. Sauf si vous êtes Pandore. Pandore est la première humaine créée par les dieux de l'Olympe dans un seul but : aimer et être aimée du titan Epiméthée, à qui elle est offerte comme épouse. On ne refuse pas un cadeau de Zeus ! Le titan est obligé de l'accueillir mais refuse tout contact. Il est aussi odieux et fuyant que séduisant et résiste à toutes ses tentatives... Blessée et perdue, Pandore lutte pour trouver un autre sens à sa vie. Dans sa quête de réponses, elle finit par rallier l'exaspérant Epiméthée. L'alchimie entre eux devient de plus en plus dure à nier... Et si, en réalité, son destin était tout autre ?

Par Bea Fitzgerald
Chez Nathan

|

Auteur

Bea Fitzgerald

Editeur

Nathan

Genre

Mondes fantastiques

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La beauté du mal

Bea Fitzgerald trad. Anne Guitton

Paru le 07/05/2026

416 pages

Nathan

19,95 €

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9782095024048
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