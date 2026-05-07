La beauté du mal

L'amour n'est pas la fin du monde. Sauf si vous êtes Pandore. Pandore est la première humaine créée par les dieux de l'Olympe dans un seul but : aimer et être aimée du titan Epiméthée, à qui elle est offerte comme épouse. On ne refuse pas un cadeau de Zeus ! Le titan est obligé de l'accueillir mais refuse tout contact. Il est aussi odieux et fuyant que séduisant et résiste à toutes ses tentatives... Blessée et perdue, Pandore lutte pour trouver un autre sens à sa vie. Dans sa quête de réponses, elle finit par rallier l'exaspérant Epiméthée. L'alchimie entre eux devient de plus en plus dure à nier... Et si, en réalité, son destin était tout autre ?