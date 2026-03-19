Théâtre, théâtralité et théâtralisation dans la vie et l’oeuvre d’Alejo Carpentier (1904-1980)

Si la musique est au coeur de toute l'oeuvre et de la vie même d'Alejo Carpentier, qu'en est-il du théâtre, un art qui le fascinait ?? C'est cette question qui sous-tend les douze études inédites recueillies dans cet ouvrage, pour célébrer les 120 ans de la naissance de l'écrivain cubain. Douze approches qui traitent en particulier du théâtre, de la théâtralité et de la théâtralisation dans l'oeuvre littéraire du grand Cubain, non sans aborder des perspectives originales placées sous le signe de la sonorité et de la sensorialité. Un volume riche d'analyses et de suggestions qui traduisent toutes le plaisir de frayer avec cet auteur inépuisable.