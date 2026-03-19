Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Essais

Théâtre, théâtralité et théâtralisation dans la vie et l’oeuvre d’Alejo Carpentier (1904-1980)

Fabrice Parisot, Alexis Yannopoulos

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Si la musique est au coeur de toute l'oeuvre et de la vie même d'Alejo Carpentier, qu'en est-il du théâtre, un art qui le fascinait ?? C'est cette question qui sous-tend les douze études inédites recueillies dans cet ouvrage, pour célébrer les 120 ans de la naissance de l'écrivain cubain. Douze approches qui traitent en particulier du théâtre, de la théâtralité et de la théâtralisation dans l'oeuvre littéraire du grand Cubain, non sans aborder des perspectives originales placées sous le signe de la sonorité et de la sensorialité. Un volume riche d'analyses et de suggestions qui traduisent toutes le plaisir de frayer avec cet auteur inépuisable.

Par Fabrice Parisot, Alexis Yannopoulos
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Fabrice Parisot, Alexis Yannopoulos

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Critique Théâtre

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Théâtre, théâtralité et théâtralisation dans la vie et l’oeuvre d’Alejo Carpentier (1904-1980) par Fabrice Parisot, Alexis Yannopoulos

Commenter ce livre

 

Théâtre, théâtralité et théâtralisation dans la vie et l’oeuvre d’Alejo Carpentier (1904-1980)

Fabrice Parisot, Alexis Yannopoulos

Paru le 19/03/2026

240 pages

Editions L'Harmattan

26,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782336586229
9782336586229
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.