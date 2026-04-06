Mini-Maths Moyenne section - Guide ressources - Ed. 2026

- Une progression des apprentissages sur le cycle et une proposition de programmation annuelle, par période. - Un éclairage didactique. - Une évaluation diagnostique. - Pour chaque séquence : - Un objectif d'apprentissage. - La liste du matériel à utiliser. - Des phases manipulatoires progressives illustrées par de nombreuses photos, et accompagnées des procédures des élèves. - Le détail des dialogues pédagogiques. - Des étayages concrets (remédiation et différenciation) en regard des erreurs des élèves - Des prolongements : consignes, jeux (Maths à jouer), albums (Maths à conter). - NOUVEAU : des rituels quotidiens et des séquences dédiées à la résolution de problèmes. - Des items évaluatifs en lien avec les objectifs de la séquence. - Un éclairage lexical. - Des évaluations formatives et finales : - Un cahier de suivi (relevé de compétences) pour chaque élève. - Un tableau de synthèse pour l'enseignant (suivi personnalisé de tous ses élèves). + les ressources à télécharger (sur preuve d'achat) Les évaluations, du matériel de manipulation complémentaire...