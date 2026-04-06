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Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir

Mini-Maths Moyenne section - Guide ressources - Ed. 2026

Anne Drapeau-Grès, Sylvia Elie-Auzé

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- Une progression des apprentissages sur le cycle et une proposition de programmation annuelle, par période. - Un éclairage didactique. - Une évaluation diagnostique. - Pour chaque séquence : - Un objectif d'apprentissage. - La liste du matériel à utiliser. - Des phases manipulatoires progressives illustrées par de nombreuses photos, et accompagnées des procédures des élèves. - Le détail des dialogues pédagogiques. - Des étayages concrets (remédiation et différenciation) en regard des erreurs des élèves - Des prolongements : consignes, jeux (Maths à jouer), albums (Maths à conter). - NOUVEAU : des rituels quotidiens et des séquences dédiées à la résolution de problèmes. - Des items évaluatifs en lien avec les objectifs de la séquence. - Un éclairage lexical. - Des évaluations formatives et finales : - Un cahier de suivi (relevé de compétences) pour chaque élève. - Un tableau de synthèse pour l'enseignant (suivi personnalisé de tous ses élèves). + les ressources à télécharger (sur preuve d'achat) Les évaluations, du matériel de manipulation complémentaire...

Par Anne Drapeau-Grès, Sylvia Elie-Auzé
Chez Hachette

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Auteur

Anne Drapeau-Grès, Sylvia Elie-Auzé

Editeur

Hachette

Genre

Primaire

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Mini-Maths Moyenne section - Guide ressources - Ed. 2026

Anne Drapeau-Grès, Sylvia Elie-Auzé

Paru le 19/03/2026

180 pages

Hachette

55,95 €

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9782017316268
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