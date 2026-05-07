Faire ses bocaux avec Le Parfait

Le Parfait fabrique ses bocaux, reconnaissables à leur fameuse rondelle orange et à leur logo gravé dans le verre, depuis bientôt quatre-vingt-dix ans. Avec toujours le même objectif : préserver naturellement et simplement les aliments et leur saveur. Une préoccupation plus que jamais d'actualité pour des consommateurs nombreux à se passionner pour le "fait maison". Faire ses conserves, c'est suivre les saisons, retrouver le goût intacte des fruits et légumes d'été en plein hiver ou préparer à l'avance de bons plats qui seront prêts en quelques minutes pour un dîner improvisé. Cet ouvrage donne toutes les clés pour mettre en conserve les fruits et les légumes, mais aussi le foie gras, le navarin d'agneau, la blanquette de veau, le chili con carne ou le boeuf bourguignon, sans oublier les recettes de fermentation, les petits pots pour bébés, les confitures ou la pâte à tartiner. 86 recettes simples et variées, ainsi que des conseils qui permettent de maîtriser les différentes étapes depuis la préparation et le remplissage jusqu'au traitement thermique et à l'ouverture des bocaux. Simple, économique, écologique, faire ses bocaux aujourd'hui est aussi un art de vivre.