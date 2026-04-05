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#Roman francophone

Humeur super

Valérie Fortune

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Valérie Fortune écrit ses poèmes avec une énergie joyeuse, elle est d'une "humeur super". L'humour, la légèreté apparente se déposent dans les poèmes dont certains cachent des peurs, des moments de doute... Mais ça tourbillonne et donne le peps : "Qui sait l'heure et la frontière des saisons ?? on cherche le peps aux confluences hors des maisons rêches de nos pays bruns aux confluences des jours des nuits N'aie pas honte de ta tristesse ? ; au banquet des échoués on récol te le peps dans nos parts de coquillettes"

Par Valérie Fortune
Chez Editions l'herbe qui tremble

| 1 Partages

Auteur

Valérie Fortune

Editeur

Editions l'herbe qui tremble

Genre

Poésie

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Humeur super

Valérie Fortune

Paru le 05/04/2026

96 pages

Editions l'herbe qui tremble

11,00 €

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