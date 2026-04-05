A la recherche d'une meilleure expérience de lecture ? Voici une version de la Bible moderne et fiable, imprimée en gros caractères. Vous ne savez pas combien de temps sépare l'arrivée d'Abraham en Canaan de la migration de ses descendants en Egypte ? Vous avez de la peine à situer les lettres de Paul par rapport au récit de ses voyages dans les Actes des apôtres ? Facile à lire et unique en son genre, voici pour vous le texte de la Bible Segond 21 avec : des indications chronologiques détaillées un survol de l'histoire biblique près de 1500 notes qui explicitent le sens du texte une introduction à la Bible et à chaque livre biblique, avec photo la mention des textes à lire parallèlement au livre biblique un système de repérage rapide des livres bibliques A consommer et à offrir sans modération ! Points forts : + une police très lisible (taille 12.2) + un format très compact + de nombreux repères chronologiques