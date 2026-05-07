Le Rocher de Süsten Memoires III, 1991-2002

Dans le troisième tome de ses Mémoires, Jean-Noël Jeanneney nous conduit au coeur du pouvoir des années 1990, entre Bercy et Matignon, entre affrontements internationaux et batailles intestines, entre défis surmontés et occasions perdues. Chargé du Commerce extérieur puis de la Communication dans deux gouvernements de François Mitterrand, il contemple en voyageur officiel les mutations de la planète après la chute du mur de Berlin avant de retrouver, en France, les soubresauts du monde des médias. De la mise en place d'ARTE à la loi qu'il porte pour le dépôt légal de la radio et de la télévision, il met sa marque sur l'audiovisuel. Historien et universitaire autant qu'acteur de la vie publique, il s'emploie ensuite, dans ses enseignements et dans ses livres, à protéger les doctrines de la gauche contre les défaillances et les manipulations de la mémoire, à défendre la laïcité et à dessiner les contours d'une Europe libre et forte. Au fil des pages ce récit mêle épisodes savoureux et réflexions approfondies et propose des portraits saisissants : Mitterrand, Bérégovoy, Delors, Jospin ou Badinter... Un témoignage rare qui conjugue engagement républicain et regard critique, au centre de combats multiformes pour la culture et pour la démocratie. Professeur émérite des Universités, Jean-Noël Jeanneney est historien de la politique, de la culture et des médias. Il a été président de Radio France et de Radio France Internationale, maître d'oeuvre du Bicentenaire de la Révolution française, membre de deux gouvernements de François Mitterrand, président de la Bibliothèque nationale de France. Il préside le Conseil scientifique des Rendez-vous de l'histoire de Blois et le musée Clemenceau et produit chaque samedi sur France Culture l'émission "Concordance des temps" . Les tomes I et II du Rocher de Süsten ont paru respectivement en 2020 et 2022 au Seuil.