Une autre histoire des cartes explore, de la préhistoire aux enjeux numériques, les multiples formes et fonctions du dessin du monde. L'autrice montre comment les représentations cartographiques ont servi les pouvoirs, la science et les luttes sociales en nous en proposant un contrepoint depuis les perspectives féministes et des minorités marginalisées. Elle nous invite à repenser la carte non comme un simple outil, mais comme un acte discursif qui façonne nos perceptions et nos pratiques spatiales afin d'en révéler les enjeux contemporains...