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#Roman francophone

Nokta

Mahi Binebine

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Dans ses romans, la voix de Mahi Binebine est lourde et douce, mais ici, dans ces nouvelles, le ton devient joyeux, absurde, grotesque pour faire sourire. Un nouvel homme ou un homme qui rit pour ne pas pleurer. De "Bilal, fils d'Omar" au "Serment de Jilali" , on croise Sarkozy et le Roi, le triste bourricot et le zèbre blanc, pour finir par une promenade à Marrakech, en passant par Gorée. . Mahi Binebine est mondialement reconnu pour ses peintures et la plupart de ses 13 romans - traduits en 15 langues - sont de grands succès. Lauréat du Prix Méditerranée ("Le Sommeil de l'esclave") et du Prix de l'amitié franco-arabe ("Polens"), son roman "Les Etoiles de Sidi Moumen" a lui aussi été récompensé par le Prix du roman arabe avant d'être adapté en film ("Les Chevaux de Dieu"). Là, c'est son célèbre rire, ou mieux, son sourire, qu'il nous livre. De Marrakech à Paris en passant par New York, ses 22 historiettes nous le racontent sous un nouveau jour. En Orient, l'ironie est une survie : la nokta.

Par Mahi Binebine
Chez Orients Editions

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Auteur

Mahi Binebine

Editeur

Orients Editions

Genre

Contes et nouvelles

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Nokta

Mahi Binebine

Paru le 07/05/2026

100 pages

Orients Editions

12,50 €

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