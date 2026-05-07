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Le Grand détournement

Matthieu Aron, Caroline Michel-Aguirre

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Une enquête qui doit vraiment faire prendre conscience de l'injustice sociale actuelle : 270 milliards d'euros d'aide de l'Etat français, soit à peu près le PIB nominal du Brésil en 2024, versés aux plus riches ! C'est un hold up sans arme ni violence, réalisé au coeur du nébuleux système des aides aux entreprises. Pas moins de 270 milliards d'euros de subventions sont versées chaque année par l'Etat. Plus de trois fois le budget de l'éducation et vingt-sept fois celui de la justice. Ce déluge d'argent public enrichit les multinationales aux profits déjà mirobolants. Après des dizaines de rapports budgétaires décryptés, des centaines d'heures d'entretiens avec de hauts fonctionnaires et responsables politiques de premier plan, les deux grands reporters nous plongent au coeur d'un système qui, de l'aveu même d'éminents libéraux, est devenu incontrôlable. Alors que l'Etat est surendetté et que les Français sont appelés à faire des sacrifices, il est temps de lever le voile sur ce grand détournement. "Avec ce livre, les deux journalistes espèrent faire prendre conscience à une partie de la bourgeoisie de l'injustice fiscale qui pèse sur elle". Le Monde Matthieu Aron (https : //allary-editions. fr/collections/matthieu-aron-et-caroline-michel-aguirre) et Caroline Michel-Aguirre (https : //allary-editions. fr/collections/matthieu-aron-et-caroline-michel-aguirre) sont grands reporters au Nouvel Obs. Ils ont publié Les Infiltrés (https : //allary-editions. fr/products/matthieu-aron-et-caroline-michel-aguirre-les-infiltres) (Points, 2023), l'enquête à l'origine de l'affaire sur les cabinets de conseil.

Par Matthieu Aron, Caroline Michel-Aguirre
Chez Points

|

Auteur

Matthieu Aron, Caroline Michel-Aguirre

Editeur

Points

Genre

Actualité politique France

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Le Grand détournement

Matthieu Aron, Caroline Michel-Aguirre

Paru le 07/05/2026

192 pages

Points

7,90 €

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Scannez le code barre 9791041429943
9791041429943
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