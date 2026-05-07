La dissolution a souvent été présentée comme un outil nécessaire au contrôle des parlementaires, un instrument utile à la résolution des crises entre l'exécutif et le législatif, et une arme de dissuasion contre l'instabilité gouvernementale. La dissolution remet au peuple le soin de trancher le différend entre les pouvoirs. Porter un regard de longue durée sur cette histoire apparaît indispensable à la compréhension de la crise politique et institutionnelle que nous vivons aujourd'hui. Dispositif absent des constitutions révolutionnaires, la dissolution apparaît avec Bonaparte, mais n'est utilisée qu'avec les monarchies censitaires du premier XIXe siècle. Longtemps perçue comme incompatible avec la République parlementaire, la dissolution est écartée entre 1877 et 1955. La crise actuelle incite à repenser la Ve République, conçue par Michel Debré pour le général de Gaulle en 1958.