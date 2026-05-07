Ton histoire a commencé comme ça...

Un magnifique album de naissance pour garder tous les précieux souvenirs de bébé Il était une fois... toi. Ceci est l'histoire de tes débuts, de tes premiers instants, de ces moments pleins de magie et de tendresse. Et puis, rapidement, tu es devenu. e grand. e. Mais dans cet ouvrage, nous avons conservé de ces premières années le moindre souvenir. Un superbe album photo pour cosigner souvenirs, anecdotes, photos. Grâce à cet album, consignez souvenirs, anecdotes et photos pour les transmettre à bébé.