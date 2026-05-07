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#Album jeunesse

Ton histoire a commencé comme ça...

Marion Blanc

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Un magnifique album de naissance pour garder tous les précieux souvenirs de bébé Il était une fois... toi. Ceci est l'histoire de tes débuts, de tes premiers instants, de ces moments pleins de magie et de tendresse. Et puis, rapidement, tu es devenu. e grand. e. Mais dans cet ouvrage, nous avons conservé de ces premières années le moindre souvenir. Un superbe album photo pour cosigner souvenirs, anecdotes, photos. Grâce à cet album, consignez souvenirs, anecdotes et photos pour les transmettre à bébé.

Par Marion Blanc
Chez Editions Auzou

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Auteur

Marion Blanc

Editeur

Editions Auzou

Genre

Tout-carton

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Ton histoire a commencé comme ça...

Marion Blanc

Paru le 07/05/2026

80 pages

Editions Auzou

22,95 €

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Scannez le code barre 9791039574631
9791039574631
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