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Les aventures de François Ruffin député-reporter

François Ruffin

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Olivier Berlion, Benoît Blary, Damien Cuvillier, A. Dan, Anaïs Depommier, Jul, Malo Kerfriden, Olivier Martin, Dominique Mermoux, Jean-Denis Pendanx, Amandine Puntous François Ruffin Laurent Galandon " Tu devrais écrire une oeuvre majeure, qui marque l'époque, qui rassemble tes idées... - ; Mon Capital ? Mais Karl Marx, lui, il n'enchaînait pas les rendez-vous en mairie et les concours de maisons fleuries ! Et puis j'ai une autre lubie. Je voudrais faire une BD, un truc un peu à la American Splendor. Tu connais ? " Dans le train, dans une cité, dans une cuisine à l'aube ou au comptoir d'un bar, j'écoute. J'écoute le bruit de l'époque. Avec ces bouts de récit, ces morceaux de vie, j'essaie de comprendre ma France. Mes Frances, plutôt, fracturées, et qu'il faut réparer. Alors, à travers les pages, des fils se tissent, s'éloignent et se rejoignent. La France qu'on ne veut pas. Mais aussi, comme le dit une maman à un cours de hip-hop : " La France qu'on veut, la France qu'on a, la France qu'ils ne nous enlèveront pas. " Dans la grisaille parlementaire, dans l'inquiétude de l'avenir, avec Laurent Galandon au scénario à mes côtés, avec onze dessinateurs/trices qui ont tout de suite accepté, j'ai éprouvé une grande joie à mener à bien ma première bande dessinée. J'espère que ce sera, avec vous, lecteur, un plaisir partagé.

Par François Ruffin
Chez Editions Les Arènes

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Auteur

François Ruffin

Editeur

Editions Les Arènes

Genre

Réalistes, contemporains

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Les aventures de François Ruffin député-reporter

François Ruffin

Paru le 07/05/2026

Editions Les Arènes

22,00 €

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