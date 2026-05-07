Dogsred Tome 6

Entrez dans l'aréna et préparez-vous au choc ! C'est une double victoire pour Oinokami, qui a triomphé des tactiques d'intimidation du lycée Sekka tout en ravivant la flamme du beau jeu dans le coeur de ses adversaires... Mais pas question de se reposer pour les joueurs de Tomakomai ; comme le dit M. Nihei, chaque jour est une finale ! Seulement, des rivalités apparaissent au sein de l'équipe, dont les membres commencent à s'inquiéter pour leur avenir. Kengo en particulier craint que Yoshio le remplace comme partenaire attitré de Keiichi... Jusqu'où sera-t-il prêt à aller pour conserver sa place ? Avec son sens inné du spectacle et de l'humour, Satoru Noda ( Golden Kamui ) donne tout pour transmettre sa passion pour le hockey sur glace, sport de compétition aussi beau que brutal. Que vous soyez adepte ou non, montée d'adrénaline garantie !