Akane-banashi Tome 2

Offre découverte à 3 euros, dans la limite des stocks disponibles. Même fabrication que l'édition courante ! La nouvelle étoile du manga entre en scène ! Il y a six ans, maître Shiguma a accepté de prendre Akane sous son aile pour lui enseigner les rudiments du rakugo. Et à présent que la jeune fille a l'accord de ses parents pour suivre la voie de cet art ancestral, les choses sérieuses commencent : en attendant de devenir officiellement zenza au sein de l'école Arakawa, elle doit en effet apprendre les ficelles du métier auprès de ses nouveaux condisciples... Kyoji, dont le sérieux est sans égal, s'est porté volontaire et la laisse même monter sur scène pour voir ce dont elle est capable ! Mais après la prestation, il veut avant tout lui inculquer la notion de "kibataraki"... et l'envoie travailler dans un izakaya ! Parviendra-t-elle à appliquer la leçon qu'elle a tirée de cette expérience ? Acclamé par les plus grands noms du manga et de l'animation, tels qu'Eiichiro Oda ( One Piece ) ou Hideaki Anno ( Neon Genesis Evangelion ), Akane-banashi est un véritable phénomène dès le début de sa publication dans le mythique Shonen Jump ( My Hero Academia , Jujutsu Kaisen ...) ! Nul ne peut rester insensible à l'énergie communicative d'Akane, cette héroïne ultra-moderne adepte d'un art ancestral !