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Le tombeau rêvé selon Ferdinand Cheval

Eugénie Bey

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Mêlant récit romanesque et enquête historique, l'auteure raconte l'histoire méconnue de la création du Tombeau du silence et du repos sans fin , suite au Palais Idéal, par Ferdinand Cheval. L'auteure propose une nouvelle lecture de la personnalité de Ferdinand Cheval, communément nommé Facteur Cheval. Préface de Frédéric Legros, directeur du Palais Idéal de Ferdinand Cheval. Hauterives, petit village de la Drôme, à l'aube du XXe siècle. Ferdinand Cheval, ancien facteur que l'on traite de vieux fou au village, façonne son propre tombeau dans le cimetière. Peu à peu, au milieu des pierres tombales, s'élève une sculpture délirante. L'histoire de l'art n'a retenu du Facteur Cheval que son Palais Idéal. Pourtant, celui-ci apparaît comme un prélude au Tombeau du silence et du repos sans fin . Méconnue, cette oeuvre totale se révèle bien plus radicale que le Palais Idéal : elle constitue l'aboutissement du geste créateur de l'artiste. A travers son histoire se dessine l'ambition secrète d'un artiste autodidacte, hors du temps, animé par une nécessité intérieure irréductible. Dans son récit, Eugénie Bey propose une lecture nouvelle de la personnalité de Ferdinand Cheval et de son oeuvre. Son approche s'appuie sur enquête minutieuse menée sur la vie de l'artiste et la lecture de ses correspondances.

Par Eugénie Bey
Chez Ateliers Henry Dougier

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Auteur

Eugénie Bey

Editeur

Ateliers Henry Dougier

Genre

Ecrits sur l'art

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Le tombeau rêvé selon Ferdinand Cheval

Eugénie Bey

Paru le 07/05/2026

Ateliers Henry Dougier

14,90 €

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Scannez le code barre 9791031206653
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