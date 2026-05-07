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L'Evangile du serpent

Pierre Bordage

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Jeune Indien d'Amazonie, Vaï Ka'i maîtrise la sagesse du serpent double, prône l'abandon des richesses matérielles et accomplit des miracles. Nouveau Christ, il est suivi par quatre évangélistes - Mathias, tueur à gages, Marc, journaliste désabusé, Lucie, strip-teaseuse sur le Net, et Yann, premier disciple... Prix Bob-Morane du meilleur roman francophone 2002 PIERRE BORDAGE (1955-2025) est l'auteur de plus de cinquante romans pour lesquels il a été plusieurs fois lauréat de tous les prix de l'Imaginaire. Il ouvre avec L'Evangile du Serpent la trilogie des Prophéties.

Par Pierre Bordage
Chez Au Diable Vauvert

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Auteur

Pierre Bordage

Editeur

Au Diable Vauvert

Genre

Science-fiction

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L'Evangile du serpent

Pierre Bordage

Paru le 07/05/2026

656 pages

Au Diable Vauvert

12,00 €

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