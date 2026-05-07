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#Beaux livres

Christian Dior

Glenys Johnson

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Chez Dior la beauté est éternelle. Robes, parfums, sacs, gants, médaillons... , elle se décline au gré d'objets raffinés, sublimant à l'extrême la silhouette des femmes. De Granville à l'avenue Montaigne, d'Elizabeth Taylor à Diana, de la robe Junon à la silhouette tulipe, en passant par J'adore de Dior, l'autrice Glenys Johnson nous immerge dans l'univers poudré et coloré du grand styliste. On y découvre comment le rose, le rouge, le gris aux côtés des abeilles et des motifs floraux, chers au couturier, ont contribué à façonner l'identité de la célèbre marque. Au fil des pages de ce bel ouvrage aussi précieux que les oeuvres qu'il recueille, vous découvrirez les inspirations, les pièces iconiques et les événements de la Maison Dior. Elégant hommage à un emblème unique de la haute couture française, cet écrin d'anecdotes saura charmer les passionnés de mode, comme les amoureux du beau et du raffiné.

Par Glenys Johnson
Chez Editions de l'Imprévu

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Auteur

Glenys Johnson

Editeur

Editions de l'Imprévu

Genre

Grands couturiers

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Christian Dior

Glenys Johnson

Paru le 07/05/2026

120 pages

Editions de l'Imprévu

22,00 €

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