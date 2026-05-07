Christian Dior

Chez Dior la beauté est éternelle. Robes, parfums, sacs, gants, médaillons... , elle se décline au gré d'objets raffinés, sublimant à l'extrême la silhouette des femmes. De Granville à l'avenue Montaigne, d'Elizabeth Taylor à Diana, de la robe Junon à la silhouette tulipe, en passant par J'adore de Dior, l'autrice Glenys Johnson nous immerge dans l'univers poudré et coloré du grand styliste. On y découvre comment le rose, le rouge, le gris aux côtés des abeilles et des motifs floraux, chers au couturier, ont contribué à façonner l'identité de la célèbre marque. Au fil des pages de ce bel ouvrage aussi précieux que les oeuvres qu'il recueille, vous découvrirez les inspirations, les pièces iconiques et les événements de la Maison Dior. Elégant hommage à un emblème unique de la haute couture française, cet écrin d'anecdotes saura charmer les passionnés de mode, comme les amoureux du beau et du raffiné.