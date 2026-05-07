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Les "zones interdites" sous l'occupation allemande (1940-1945)

Marie-Bénédicte Vincent

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Après l'armistice du 22 juin 1940, le découpage de la France ne se limita pas à deux zones, une occupée et une dite libre : le nord de la France fut rattaché au commandement militaire allemand de Bruxelles ; de la Somme à la frontière suisse, une "zone réservée " pour une future germanisation fut créée ; et les bandes littorales de la Manche et de l'Atlantique furent plus tard construites d'ouvrages fortifiés pour prévenir un possible débarquement allié. Ces "zones interdites" n'avaient jamais donné lieu à une étude comparée. Le présent livre entend combler ce manque historiographique en proposant des contributions inédites sur la spécificité ozones interdites en France occupée. En s'appuyant sur des archives à la fois allemandes et françaises, il aborde tour à tour les projections mais aussi les hésitations de l'Occupant sur ces espaces, l'exploitation économique poussée qui y fut tentée au bénéfice du Reich, mais aussi la manière dont les Français furent affectés dans leur quotidien par le trace' de ces lignes interdites et les peurs que celles-ci suscitèrent pour l'avenir de ces régions.

Par Marie-Bénédicte Vincent
Chez Champ Vallon Editions

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Auteur

Marie-Bénédicte Vincent

Editeur

Champ Vallon Editions

Genre

occupation

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Les "zones interdites" sous l'occupation allemande (1940-1945)

Marie-Bénédicte Vincent

Paru le 07/05/2026

248 pages

Champ Vallon Editions

24,00 €

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