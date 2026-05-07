Si l'esprit vital du Tawhîd (Unicité de Dieu) - communément appelé soufisme - est contenu dans la Parole Sacrée : "Lâ ilâha illâl lâh, Muhammadu Rassûl Allah" (Il n'y a de Dieu que Dieu et Muhammad est Son Envoyé), Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassûl (le serviteur du Prophète (saw)) en est la parfaite incarnation. C'est à la lumière de ce bienfait divin qu'il convient de percevoir les significations profondes de ces deux textes. Lettre aux croyants et Fenêtre sur le soufisme, inspirés des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba, invitent à une pieuse méditation au sujet du Mystère et des réalités dérivées, conformément à la sublime maxime : "Vous ne pourrez bénéficier du réconfort de Dieu que si vous avez renoncé à un autre réconfort à cause de Lui, jouir de Son bonheur que si vous avez renoncé à un autre bonheur à cause de Lui, atteindre Sa splendeur que si vous avez renoncé à d'autres splendeurs à cause de Lui, avoir de la famille céleste que si vous avez renoncé à vos familles à cause de Lui". (Cheikh Ibrahima Fall, Diazboul Mourid)